30.01.17 12:421190
Курсы валют на понедельник, 13 февраля
|13.02.17 09:00
|56
|0
Национальный банк Украины на 13 февраля 2017 года ослабил курс гривны до 27,21 грн за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем.
Национальный банк Украины на 13 февраля 2017 года ослабил курс гривны до 27,21 грн за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курсы валют Нацбанка установлены на следующем уровне:
курс доллара: 2721,6833 гривны за 100 долларов (+18,169);
курс евро: 2891,8143 гривны за 100 евро (+2,286);
курс рубля: 4,6234 гривны за 10 рублей (+0,0447).
Средневзвешенный курс наличных валют:
курс доллара: 27,45 — 27,50 гривны за 1 доллар;
курс евро: 29,20 — 29,30 гривны за 1 евро;
курс рубля: 0,461 — 0,463 гривны за 1 рубль.