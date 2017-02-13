Курсы валют на понедельник, 13 февраля Национальный банк Украины на 13 февраля 2017 года ослабил курс гривны до 27,21 грн за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Курсы валют Нацбанка установлены на следующем уровне: курс доллара: 2721,6833 гривны за 100 долларов (+18,169); курс евро: 2891,8143 гривны за 100 евро (+2,286); курс рубля: 4,6234 гривны за 10 рублей (+0,0447). Средневзвешенный курс наличных валют: курс доллара: 27,45 — 27,50 гривны за 1 доллар; курс евро: 29,20 — 29,30 гривны за 1 евро; курс рубля: 0,461 — 0,463 гривны за 1 рубль. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама