САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. УЗНАЙ, И ЖИВИ ПРОЩЕ!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

1. Вам намного быстрее подпишут нужный документ, если вся информация будет умещаться на одном листке бумаги. Человеческий мозг воспринимает такой документ, как более быструю и без проблемную работу, даже если в нем будет текста мелким шрифтом больше, чем на обычных 2-3 бланках.

2. Если вы написали текст и боитесь, что в нем может быть ошибка, прочитайте его снизу вверх. Таким образом, внимание сосредотачивается на фразах и отдельных словах.

3. Как правильно реагировать, когда вас внезапно атакует собака? Если вы видите, что собака на вас бежит, а вам убежать некуда – присядьте на корточки. Для животного ваша позиция значит атаку, и в 99% собака останавливается или максимум облает вас. Именно такими приемами пользуются бойцы спецназа.