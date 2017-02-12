САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. УЗНАЙ, И ЖИВИ ПРОЩЕ!

12.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

1. Вам намного быстрее подпишут нужный документ, если вся информация будет умещаться на одном листке бумаги. Человеческий мозг воспринимает такой документ, как более быструю и без проблемную работу, даже если в нем будет текста мелким шрифтом больше, чем на обычных 2-3 бланках.

2. Если вы написали текст и боитесь, что в нем может быть ошибка, прочитайте его снизу вверх. Таким образом, внимание сосредотачивается на фразах и отдельных словах.

3. Как правильно реагировать, когда вас внезапно атакует собака? Если вы видите, что собака на вас бежит, а вам убежать некуда – присядьте на корточки. Для животного ваша позиция значит атаку, и в 99% собака останавливается или максимум облает вас. Именно такими приемами пользуются бойцы спецназа.

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Воскресенье, 12.02.2017

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