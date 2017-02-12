Афган- наша память и боль

12.02.17 19:51Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

28 лет тому назад наши войска были выведены из Афганистана.

Так окончилась десятилетняя война, на которую они, наши ребята, ушли совсем молодыми, а вернулись , те, кто вернулся, закаленными в боях и проверенными боевой дружбой зрелыми людьми, прекрасно разбирающимися в том, где истинные ценности, а где мнимые.

Как и там, в Афгане, они не мельтешили перед власть имущими, не кланялись им, были честны с собой и окружающими их людьми.

Владислав Чайка

Все горести и напасти перенесли вместе со страной, не удрали, не сломились. И сегодня, в канун 28-й годовщины вывода войск из Афганистана, они собрались за общим столом в яхт-клубе в кафе «Дача», чтобы вспомнить те незабываемые дни , когда они были молоды, дружили и любили под градом пуль, теряли своих друзей, но не честь и совесть свою, и поэтому память об этих годах для них, как и для нас, священна.

За окном –морозно, а в этом уютном уголке тепло и комфортно.

Владислав Чайка

Ветераны-афганцы из городской организации инвалидов войны и участников боевых действий ( руководитель- Любовь Бушина) расположились за праздничным столом, который организовали для них учредители общественной организации «Миколаїв-єдина родина» Владислав Чайка, Станислав Савин и Алексей Пелипас.

Разговоры, в которых все чаще слышатся слова «А помнишь» прерываются словами благодарности Любови Бушиной в адрес Владислава Чайки, который не оставляет ветеранов своей заботой и вниманием и постоянно участвует в решении многих проблем афганцев, участников боевых действий и их семей. Благодарность подтверждается грамотой, которую она и вручает Владиславу.

Владислав Чайка

В свою очередь он сказал, что из нашей памяти никогда не уйдет эта радостная и скорбная дата. Ведь на войну тогда ушли около 150 тысяч украинцев, из них более 4 тысяч вернулись домой в цинковых гробах. Во многие дома пришло горе. Многие матери до конца своей жизни оплакивали сыновей. Но у тех, кто остался жив, память и боль Афгана живут в сердце. И поэтому сейчас они могут сказать молодым, что война –это плохо, надо стремиться к миру, потому что только такое состояние нормально для всей страны и каждого человека в отдельности. В память о тех ребятах, которые не вернулись с той войны, надо воспитыватьу молодых совсем другие отношения к ценностям, к своей истории.

Да, несмотря на седые головы ветеранов, они все еще в строю – живая история того, кем мы были и чем жили.

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