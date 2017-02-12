30.01.17 07:341450
Афган- наша память и боль
|12.02.17 19:51
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28 лет тому назад наши войска были выведены из Афганистана.
28 лет тому назад наши войска были выведены из Афганистана.
Так окончилась десятилетняя война, на которую они, наши ребята, ушли совсем молодыми, а вернулись , те, кто вернулся, закаленными в боях и проверенными боевой дружбой зрелыми людьми, прекрасно разбирающимися в том, где истинные ценности, а где мнимые.
Как и там, в Афгане, они не мельтешили перед власть имущими, не кланялись им, были честны с собой и окружающими их людьми.
Все горести и напасти перенесли вместе со страной, не удрали, не сломились. И сегодня, в канун 28-й годовщины вывода войск из Афганистана, они собрались за общим столом в яхт-клубе в кафе «Дача», чтобы вспомнить те незабываемые дни , когда они были молоды, дружили и любили под градом пуль, теряли своих друзей, но не честь и совесть свою, и поэтому память об этих годах для них, как и для нас, священна.
За окном –морозно, а в этом уютном уголке тепло и комфортно.
Ветераны-афганцы из городской организации инвалидов войны и участников боевых действий ( руководитель- Любовь Бушина) расположились за праздничным столом, который организовали для них учредители общественной организации «Миколаїв-єдина родина» Владислав Чайка, Станислав Савин и Алексей Пелипас.
Разговоры, в которых все чаще слышатся слова «А помнишь» прерываются словами благодарности Любови Бушиной в адрес Владислава Чайки, который не оставляет ветеранов своей заботой и вниманием и постоянно участвует в решении многих проблем афганцев, участников боевых действий и их семей. Благодарность подтверждается грамотой, которую она и вручает Владиславу.
В свою очередь он сказал, что из нашей памяти никогда не уйдет эта радостная и скорбная дата. Ведь на войну тогда ушли около 150 тысяч украинцев, из них более 4 тысяч вернулись домой в цинковых гробах. Во многие дома пришло горе. Многие матери до конца своей жизни оплакивали сыновей. Но у тех, кто остался жив, память и боль Афгана живут в сердце. И поэтому сейчас они могут сказать молодым, что война –это плохо, надо стремиться к миру, потому что только такое состояние нормально для всей страны и каждого человека в отдельности. В память о тех ребятах, которые не вернулись с той войны, надо воспитыватьу молодых совсем другие отношения к ценностям, к своей истории.
Да, несмотря на седые головы ветеранов, они все еще в строю – живая история того, кем мы были и чем жили.