На Миколаївщині захворюваність на грип не перевищує епідемічний поріг

12 лютого співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області продовжили проводити рейди по місцям зимової риболовлі.

Мета рейдів залишається незмінною — недопущення загибелі миколаївців та мешканців області на водоймах у зимовий період, інформує "Миколаївськая правда".

На цей раз до уваги рейдовиків потрапила берегова зона річки Південний Буг мікрорайону Намив. Співробітники Служби порятунку провели інструктаж з безпечного поводження на кризі, розповіли про ризики та небезпеки заледенілих водних об’єктів. Довели до відома громадян статистику загибелі людей та воді, навели приклади порятунку на кризі та зазначили складнощі проведення рятувальних операцій на водних об’єктах взимку.

Також для проведення заходу було залучено катер на повітряній подушці Торнадо, за допомогою якого співробітники Служби порятунку продемонстрували елемент порятунку потопаючого та зазначили, які фактори можуть стати вирішальними при порятунку постраждалого.

Дорослим відвідувачам рятувальники роздали інформаційні листівки, а дітям, які також завітали до крижаної річки подарували пам’яткі та наклейки щодо безпечного поводження взимку.

Подібні заходи пройшли і у кожному районі області.

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області ще раз нагадує правила безпечного поводження на льоду! Виходити на лід можна тільки якщо його товщина складає не менше 7 сантиметрів, а йдучи на риболовлю обов’язково брати з собою рятувальні засоби (мотузку).