На Миколаївщині захворюваність на грип не перевищує епідемічний поріг

12.02.17 19:21Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

12 лютого співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області продовжили проводити рейди по місцям зимової риболовлі.

Мета рейдів залишається незмінною — недопущення загибелі миколаївців та мешканців області на водоймах у зимовий період, інформує "Миколаївськая правда".

На цей раз до уваги рейдовиків потрапила берегова зона річки Південний Буг мікрорайону Намив. Співробітники Служби порятунку провели інструктаж з безпечного поводження на кризі, розповіли про ризики та небезпеки заледенілих водних об’єктів. Довели до відома громадян статистику загибелі людей та воді, навели приклади порятунку на кризі та зазначили складнощі проведення рятувальних операцій на водних об’єктах взимку.

Також для проведення заходу було залучено катер на повітряній подушці Торнадо, за допомогою якого співробітники Служби порятунку продемонстрували елемент порятунку потопаючого та зазначили, які фактори можуть стати вирішальними при порятунку постраждалого.

Дорослим відвідувачам рятувальники роздали інформаційні листівки, а дітям, які також завітали до крижаної річки подарували пам’яткі та наклейки щодо безпечного поводження взимку.

Подібні заходи пройшли і у кожному районі області.

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області ще раз нагадує правила безпечного поводження на льоду! Виходити на лід можна тільки якщо його товщина складає не менше 7 сантиметрів, а йдучи на риболовлю обов’язково брати з собою рятувальні засоби (мотузку).

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 12.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ. УЗНАЙ, И ЖИВИ ПРОЩЕ!

20:45"Большой друг Украины" - Порошенко о Штайнмайера

20:26Умерла самая старая украинская бегунья

20:08Лучший шахматист планеты отказался ехать в Россию

20:00Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

19:51Афган- наша память и боль

19:40Новый президент ФРГ в первую очередь призвал к мужеству

19:21На Миколаївщині захворюваність на грип не перевищує епідемічний поріг

19:09«Па-беларуску сэрцайка спявае»: белорусы Николаева приглашают горожан на праздник

19:00Штайнмайер стал президентом Германии

18:38Украинцам грозит пеня за просрочку оплаты услуг ЖКХ: СМИ

18:09Хотите всегда быть бодрой, здоровой, красивой? Приходите в спорт-клуб «Энергия»

18:00"Забота России об устройстве соседних государств – это забота вооруженного бандита" - Яценюк прокомментировал заявления Лаврова

17:55Полиция выпускает проукраинскую газету для Авдеевки

17:27Пограничники не пустили в Украину гражданина Молдовы с георгиевскими лентам

17:17МБК "Николаев" проиграл одесской "Бипе" двадцать очков

17:00Николаевская прыгунья в высоту Юлия Чумаченко выиграла турнир во Франции

16:48Сегодня в Германии пройдут выборы президента

16:34Зозуля может получить должность в Федерации футбола Украины

16:25Украинцы в Крыму: 6 наказаний за отказ от российского паспорта

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.01.17 07:341450

Жуткое ДТП в центре Николаева, есть пострадавшие

30.01.17 08:001250

Княжичи: первым начал стрелять сотрудник Госохраны

30.01.17 08:191390

Фред: Шахтер должен всегда побеждать

30.01.17 08:201230

В Лондоне установят памятник принцессе Диане

Самые читаемые

09.02.17 16:186920

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

30.01.17 14:006420

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506360

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

11.02.17 18:165580

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама