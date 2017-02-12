Зарплата семейных врачей после реформы составит 11 тысяч гривен

12.02.17 16:11Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

После запуска реформы первичного уровня медицинской помощи государство будет выделять на практику каждого семейного врача около 35 000 грн в месяц, из которых самому врачу в качестве зарплаты будет отведено в лучшем случае около 30% от этой суммы.

Об этом сообщил член правления Украинской ассоциации семейной медицины Виктор Брунарський.

Как отмечается, в правительстве обещают, что в результате реформы деньги пойдут за пациентом: за каждого больного семейный врач будет получать 210 грн. Обслуживая двух тысяч пациентов, врач, согласно заявлениям МОЗ, будет получать на свою практику 420 тыс грн в год.

Однако в начале ему придется собрать пакет документов, чтобы открыть т. Н. ФОТ. "Всех интересует, откуда взялась сумма 210 грн. Руководители Минздраве утверждают, что бюджет здравоохранения был определен еще до того, как они приступили к работе. Поэтому делили ту сумму, которую получили. Хватит этих денег в год - вопрос риторический. в месяц получается 35 тыс. грн. на всех и на все. Доктор, в лучшем случае, достанется около 30% от этой суммы ", - отмечает Брунарский.

Заведующий амбулаторией семейной медицины Юрий Зинчук, в свою очередь, сообщил, что согласно последним обещаниям МЗ, семейный врач будет получать около 11 тыс грн. При этом, чтобы выполнить условия реформы и оформить СПД, ему уже сейчас необходимо потратить до 20 тыс грн.

"Я подсчитал: чтобы получить возможность работать как ФЛП, я должен потратить примерно полтора года 15-20 тыс. Грн на оформление всевозможных справок и разрешений. У меня требуют лицензию. Чтобы ее получить, нужно предоставить договор аренды подходящего помещения. Но аренды не оформишь, пока нет лицензии. И хотя пункт возьми - то все по кругу ", - подытожил специалист.

Напомним, с января 2017 в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.

Преобразования, которые пройдут в области в течение года, будут поэтапными и будут вводиться вместе с информированием врачебного и пациентского сообществ.

В течение первого полугодия медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, а подавляющее большинство подготовительной работы будет происходить на уровне МЗ Украины, правительства, парламента и региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений.

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