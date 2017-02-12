У Миколаєві побудують зоокомплекс

КУ «Агенція розвитку Миколаєва» запускає проект по контролю за виконанням правил утримання домашніх собак та котів у м. Миколаєві.

Про це на сторінці в Facebook повідомив координатор проекту «Ресурсний центр громадських ініціатив» Юрій Євдокімов.

Разом з управлінням екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради обрано місце під встановлення першого зоокомплексу, який з’явиться найближчим часом.

—Виявляється, що площадки для вигулу домашніх собак по місту, що зазначаються в Додатку № 3 до правил утримання домашніх собак та котів, наявні в усіх районах міста. Проте на превеликий жаль розміщення їх не відповідає реальним потребам. В результаті ми маємо загажені тротуари та власників тварин що не турбуються про чистоту після вигулу їх улюбленців. Тому закликаємо усіх власників тварин, будьте толерантними до жителів міста та прибирайте за своїми улюбленцями. В свою чергу готуємо проект по благоустрою майданчиків для вигулу та дресирування улюбленців.

А поки, з діючими місцями вигулу можна ознайомитися за посиланням. Крім відображених майданчиків, до них також відноситься прибудинкові території з тильної або технічної сторони будинку.