Украинская теща отдала деньги на квартиру, чтобы из французского зятя сделать звезду

30-летний французский певец и композитор Поль Манондиз еще три года назад и предположить не мог, какой бесценный "подарок" преподнесет ему встреча с украинкой Леной.

Украинская бель-маман (теща - по-французски) настолько вдохновилась выпускника брюссельской консерватории штурмом брать украинский шоу-бизнес, что стала продюсером зятя, который 14 февраля дает концерт в Киевской консерватории.

Влюбился в портрет

История моего знакомства с Леной очень романтическая, - прикрыв глаза, с улыбкой вспоминает Поль. - Я влюбился с первого взгляда, увидев на Монмартре ее портрет, написанный моим другом-художником.

Роман украинской художницы и представителя творческой богемы Парижа развивался бурно. Вскоре влюбленные стали вместе приезжать в Киев, а потом решили связать свои судьбы, отгуляв пышную свадьбу в Украине со всеми традициями.

Мама Лены, бизнесвумен Лилия Рубан, разглядев в Поле уникальные способности, объявила себя продюсером, засучила рукава и взялась за исполнение мечты: создать нового Джо Дассена в Украине.

"Моя теща – это просто ураган!"

Мы работаем втроем: моя жена, Лиля и я, - на французском говорит Поль, который сейчас активно учит украинский язык. - В двери, которые закрыты, я буду аккуратно стучать и ждать, а Лиля будет их вываливать (смеется). Все, кто ее знают, шепчут мне на ухо: "Вау, твоя теща – это просто ураган!" Согласен!

Поль, это правда, что Лилия продала часть своего имущества, чтобы вложить средства в развитие вашей карьеры? - спрашиваем у артиста.

Нет, это не правда, - она все продала! - улыбаясь в ответ, шутит Поль.

К разговору с энтузиазмом подключается "бель-маман Лили":

Мы с мужем 17 лет занимались бизнесом в сфере пищевой промышленности - делаем проекты под ключ для предприятий, внедряя новые технологии. После свадьбы хотела купить дочке новую квартиру в хорошем районе, откладывала деньги. Но когда она переехала с мужем в Украину, на семейном совете мы решили инвестровать сбережения в развитие творческого проекта Поля. По примеру своего бизнеса, знаю, что новый стартап на становление требует в среднем 3 года, после начинается возмещение вложений. Поэтому приглашаем читателей на концерт Поля 14 февраля.

В дуэте с Ниной Матвиенко

Теща французского певца заверила, что украинский шоу-бизнес – не такой уж "гадюшкник" и "клоака", как о нем говорят. И удивила признанием, что ей повстречались хорошие люди, которые помогали безвозмездно - просто из симпатии к харизматичному артисту.

Так, в соцсетях у продюсера завязалась дружба с Аленой Мозговой и Катей Бужинской, а потом еще и Влад Дарвин предложил совместный проект Полю.

А на одном из светских раутов теща-продюсер повстречала Нину Матвиенко, которая, послушав репертуар Поля и впечатлившись проникновенным исполнением ее песни "Квітка-душа", согласилась спеть дуэтом с Полем и предложила варианты ускоренной "украинизации" французского самородка.

Естественно, Поль сдружился и с дочерью Матвиенко - Тоней, а ее супругу Арсену Мирзояну даже успел написать песню на французском.

Мечтает спеть с Вакарчуком

Манондиз тоже без украинских песен не остался: композитор Руслан Квинта создал для него две песни. И даже директор Дворца "Украина" Роман Недзельский проникся историей артиста, пообещав способствовать его продвижению на главной украинской сцене.

Поль хочет спеть в дуэте с Кристиной Соловий и "Океаном Ельзи": "Можно спеть на французском или украинском. А еще было бы интересно записать что-то роковое со Святославом Вакарчуком!"

Сейчас же Поль сконцентрирован на выпуске своего первого лирического альбома (состоит в основном из песен на украинском) и клипа "Небокрай".

"На посошок" задаем музыканту сакраментальный вопрос:

Поль, в Украине принято тещу называть мамой. А вы как Лилию называете?

Теща.

Лилия нас подслушала:

А я его сыном называю. Может, когда-то, когда я стану старой, буду просить: "Поль, сыночек, дай мне стакан водички. А он мне: "Добре, мамо".

Мне кажется, Лилия будет вечно молодой! - подмигивает Поль.

Где сложнее пробиться: в Украине или во Франции?

Я проработал во французском шоу-бизнесе почти 10 лет, - говорит Манондиз, - там все эфирные минуты выкуплены компаниями и звукозаписывающими студиями на 10 лет вперед! То, что происходит сейчас во французской музыке, меня огорчает – возможности нулевые, творчество никого не интересует – нужны только деньги, деньги…

А в Украине я нашел ценности, по которым ностальгировал во Франции. Но есть вещи, которые объединяют украинцев и французов: революционный дух. И еще мне очень жаль, что во Франции очень мало правдивой информации про Украину.