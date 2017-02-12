Николаев занимает последние места! Пора что то менять!
|12.02.17 13:14
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В каких украинских городах было комфортнее всего жить в 2016 году? Как оказалось Николаев занимает последние места.
Об этом сообщают результаты опроса на BusinessViews.
В Николаевской области положительно развитие промышленности оценивают лишь 1% населения. Лучше всего развитие промышленности оценивают в Винницкой области.
25% жителей Николаевской области оценили состояние образования в регионе как неудовлетворительное.
Со спортом аналогичная ситуация — лучше всего в Виннице, а хуже — в Николаеве.
О развитии культуры в своей области отзываются хуже всего в Николаевском регионе.
А вот в Хмельницком все наоборот — большинство говорят о культуре в своем регионе в разрезе оценок «средне» и «хорошо».
Со школами дела лучше всего идут в Хмельницкой области, а хуже всего — в Николаевской.
Худшие тротуары и дворы с придомовыми территориями в Николаевской области, и лучшие — в Виннице.