Николаев занимает последние места! Пора что то менять!

12.02.17 13:14Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

В каких украинских городах было комфортнее всего жить в 2016 году? Как оказалось Николаев занимает последние места.

Об этом сообщают результаты опроса на BusinessViews.

В Николаевской области положительно развитие промышленности оценивают лишь 1% населения. Лучше всего развитие промышленности оценивают в Винницкой области.

25% жителей Николаевской области оценили состояние образования в регионе как неудовлетворительное.

Со спортом аналогичная ситуация — лучше всего в Виннице, а хуже — в Николаеве.

О развитии культуры в своей области отзываются хуже всего в Николаевском регионе. А вот в Хмельницком все наоборот — большинство говорят о культуре в своем регионе в разрезе оценок «средне» и «хорошо».

Со школами дела лучше всего идут в Хмельницкой области, а хуже всего — в Николаевской.

Худшие тротуары и дворы с придомовыми территориями в Николаевской области, и лучшие — в Виннице.

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