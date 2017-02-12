В Авдеевке восстановили почти 150 домов, в планах восстановление еще более 800 объектов

12.02.17 13:00Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В Авдеевке ремонтными бригадами уже восстановлено почти 150 домов пострадавших от обстрелов боевиков, в планах восстановление еще более 800 объектов, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, но мы предоставляем им строительные материалы.

В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

П.Жебривский также отметил, что в воскресенье вернется первая группа из 23 местных жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков.

В Авдеевке для координации усилий и более быстрого принятия решений продолжает работать группа работников областной военно-гражданской администрации.

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