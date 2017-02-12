В воскресенье в Украину придет потепление, морозы немного ослабнут

12.02.17 10:08Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 12 февраля, в Украине существенных осадков не ожидается, морозы немного ослабеют. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины ясно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −7…−12 градусов, днем −2…−7 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью −13…−18 градусов, днем −2…−7 градусов.

На севере Украины ясно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −6…−12 градусов, днем −2…−7 градусов.

В центре Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −7…−12 градусов, днем −2…−7 градусов.

На востоке Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −7…−12 градусов, днем 0…-7 градусов. На юге Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −7…−12 градусов, днем 0…-7 градусов.

В Крыму ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −3…−9 градусов, днем +2…-3 градуса. В Ялте без существенных осадков. Температура ночью −3…−5 градусов, днем 0…+2 градуса.

В Киеве ясно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −8…−10 градусов, днем −3…−5 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 февраля самая высокая температура днем была +10 градусов в 1995 году, самая низкая ночью -27,4 градусов в 1929 году.

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