На Николаевщине состоялся турнир юных любителей природы

8 февраля, в рамках проекта «Экология природы-экология души», в Баштанской детской районной библиотеке проведен экологический эрудицион «Мы в гостях у природы». Мероприятие посетили ученики 8-А класса СОШ №1 с учителем кабанов И.А.

Библиотекари предложили гостям программу, в ходе которой они, работая в командах, выполняли задачи естественно-экологической тематики разной степени сложности. Интересными для наших юных пользователей были: блиц-турнир капитанов, различные викторины и конкурсы. Но больше всего понравились ученикам творческие задачи, которые они должны были подготовить и защитить. Следует сказать, что библиотечные работники предложили такие темы творческих работ, которые не могут оставить равнодушными юных баштанчан: «Экологические проблемы Баштанщины: мое видение» и «Каким может быть мой город, если о нем заботиться». Времени у детей было не так много, и все же команды юных «Экологов» и «естествоиспытателей» активно взялись за работу и хорошо справились с поставленными задачами. Ученики оформили плакаты, очертив круг экологических проблем, дополнив их рисунками, а капитаны презентовали работы своих команд. Мероприятие было интересным и познавательным, юные пользователи продемонстрировали не только свое понимание экологических проблем Баштанщины, но и предлагали пути их решения.

Баштанская детская районная библиотека, как центр экологического краеведения, стремится расширять понятие учащихся о родном крае, воспитывать любовь и уважение к природе, формировать чувство ответственности за состояние природной среды.