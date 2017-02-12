Березнеговатские волонтеры доставили гуманитарную помощь на передовую

12.02.17 10:28Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В минувшую субботу Березнеговатскими волонтерами было доставлена очередная партия гуманитарной помощи солдатам, которые защищают нашу Родину на востоке. Груз доставили на передовую А.Ю. Постернак, С.М. Авраам, Р.Е. Сидоров и А.А. Костенко бойцам сорок шестой сборной бригады, между песком и Водяным, позиция напротив Донецкого аэропорта

Об этом сообщается на официальном сайте Николаевской ОГА.

Продукты, теплые вещи, генератор, бензопилу, бинокли, поздравления от детей, рисунки и письма - все это с благодарностью принимали бойцы. Защитники должны знать, что у них за спинами надежный тыл.

Активное участие в сборе помощи приняли С.В. Кабанов, И.М. Белецкий, В.В. Ярош, М.И. Откидач, М.Д. Китри, И. Чембур, В.А. Василенко, А.П. Матвиенко, А. Козаченко, А. С. Попович. Березнеговатский профессиональный лицей, во главе с Л. Павличенко, как всегда, тоже активно включился в волонтерской акции - напекли всевозможных вкусностей. Не остались в стороне, предоставили гуманитарную помощь Мураховский, Калужская, Любомировская, Федоровская, Висунск сельские советы, районный совет, райгосадминистрация, трудовые коллективы учреждений и организаций, Березнеговатская ООШ I-III ст., Новоукраинский, Сергиевская, Калужская, Лепетиська общеобразовательные школы, а также Калужский детсад и Березнеговатский сад "Солнышко" ... Каждый раз, когда нужно собрать помощь на передовую, свое плечо подставляют люди с добрыми сердцами.

Председатель райгосадминистрации В.М. Дмитров выразил искренние слова благодарности всем, кто активно включился в сбора помощи, ведь именно такая поддержка от неравнодушных людей очень важна для наших бойцов.

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