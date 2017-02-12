Николаевские морпехи вместе отжались на морозе ради флешмоба

12.02.17 09:25Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Военнослужащие 406 отдельной артиллерийской бригады Военно-морских Сил Украины массово отжимались на Аллее боевой славы в Парке Победы, поддержав таким образом флэшмоб #22pushupchallenge.

Фото морпехов в "Фейсбуци" опубликовал николаевский фотограф Дмитрий Удовицкий, сообщает Depo.Николаев.

Под фото Удовицкий написал, что новый флешмоб немножко дань моде, но приятно посмотреть на здоровый коллектив сплоченный и понять - флот не подведет:

"Люблю свой флот! Сейчас, пожалуй, как никогда, видно его истинную сущность. Так... мы потеряли корабли. Едва не потеряли государство. Но, кажется, приобрели гораздо больше. За короткое время родилась и закалился сила, которая и будет движущей силой перемен. Корабли мы построим. Главное - люди. Если сейчас вы с ними рядом, я знаю, других доказательств этого вам не нужно. Но если в обычной гражданской жизни испытывать уверенность в победе вам мешают обычные человеческие страхи, и мало - зима, авитаминоз, плохие новости и т. д., то просто посмотрите на этих ребят.

Так, так, может этот #22pushupchallenge, который сегодня провела 406-я отдельная артиллерийская бригада - это немножко дань моде. Но хорошая мода? Красивая? Так?! Как на меня, то просто приятно посмотреть на здоровый коллектив сплоченный и понять - флот не подведет! Люблю свой флот!", - он написал.

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Воскресенье, 12.02.2017

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