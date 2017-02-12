Николаевщине вернули 45 га ценных земель

12.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Прокуратурой Николаевской приняты меры по реальному возвращению в государственную собственность особо ценных земель площадью 45 га, расположенных в пределах прибрежно-защитной полосы Тилигульского лимана.

Так, решениями судов первой и апелляционной инстанций подтверждена законность требований прокурора о признании незаконными и отмене приказов Главного управления Госгеокадастра в области, которое предоставило ​​гражданину право собственности на указанные земли для ведения фермерского хозяйства, с обязательством вернуть их в собственность государства.

Так же известно из "Новости N", что сейчас, благодаря принципиальной позиции Березанского отдела Николаевской местной прокуратуры № 1, решение суда исполнено, земельный участок возвращен государству и зарегистрирован.

Справка

Тилигульский лиман находится на границе Николаевской и Одесской областей и считается одним из самых чистых лиманов Северо-Западного Причерноморья. Тилигул - заповедный объект, который насчитывает около 620 видов растений и 270 видов пернатых, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список.

Его территория имеет важное культурное значение. На побережье лимана выявлен ряд поселений эпохи поздней бронзы, античного времени, черняховской культуры. Тилигул был одним из районов наиболее ранней украинской-казацкой колонизации.

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