В Крыму начали транслировать украинское радио

“Украинская радио” и крымская радиостанция Meydan Radiosı начали вещание на территорию аннексированного Крыма, с недавно построенной телерадиовышки в селе Чонгар Херсонской области.

Об этом в четверг сообщила парламентская газета Голос Украины.

“Трансляцию круглосуточного вещания на оккупирован Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской в тестовом режиме начала 150-метровая вышка, построенная возле села Чонгар Генического района области. На ней уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудования и мощные 5-киловаттные передатчики”, – говорится в сообщении.

Указывается, что в эфире пока только первый канал Украинского радио (100,7 FM).

“Однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском через вышку получили также радио “Мейдан” (101,4 FМ), “Крым Реалии” (105,9 FM) и “Херсон FM” (107,8 FM). Стоимость проекта составила четыре миллиона гривен”, – сообщает газета.

“В зону уверенного приема упомянутых украинских станций отныне попадают Генический и Новотроицкий район Херсонской области, города Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК. Но “поймать” передачи УР-1 уже сейчас можно и в Симферополе. Хотя патриотически настроенные жители Крыма говорят, что именно в Симферополе их уже пытаются глушить”, – пишет издание.