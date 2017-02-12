Главной контрабандой в зоне АТО оказалась еда - Гарбуз

12.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

До сих пор остается актуальной проблема контрабанды через линию разграничения в Луганской области. Но пока пограничные отряды из Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Нацполиция и областная прокуратура начали слаженно, а также эффективно проводят свою работу.

Такую информацию предоставил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, новость сообщает «Пресса Украины».

«И пограничники, и сотрудники УКРИНФОРМ осуществляют контроль на всех пунктах пропуска и железнодорожных узловых станциях. Продукты питания - доминирующая категория контрабандных товаров», - рассказал о ситуации Гарбуз.

Он отметил, что пока в Луганской области функционирует один пешеходный КПВВ в Станице Луганской. Но в соответствии с новым планом мероприятий в марте планируют оснастить его техническими системами видео контроля. Такие изменения позволят бороться с коррупцией и контрабандой.

Ранее сообщалось, что руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Тыква рассказывал о восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Напомним, российский оппозиционер Константин Боровой убежден, что проведение торгов с террористами, который во время боевых действий убивают украинских военных - это - цинизм и аморальность. Также следует помнить, что боевики торгуют ресурсами, которые не являются их собственностью.

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