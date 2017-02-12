Ведутся переговоры о строительстве в Киеве двух мусороперерабатывающих комбинатов — Кличко

Киевская власть ведет переговоры о строительстве двух мусороперерабатывающих комбинатов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода.

— Что касается сортировки мусора, то для этого нужны мусороперерабатывающие комбинаты, которых у нас сейчас нет. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один - ближе к Киеву, а другой - на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация также очень критическая, - сказал он.

По его словам, Киев не хочет попасть в такую же сложную ситуацию, в которую попал Львов.

— В этом году у нас должны закончиться переговоры. После этого нам нужно будет 1,5 — 2 года для того, чтобы завод начал работать, - отметил мэр. Мэр также заявил, что власть собирается модернизировать мусороперерабатывающий завод Энергия, расположенный возле Харьковского массива.

По словам Кличко, сейчас свалки приводят не только к загрязнению среды, но и представляют большую опасность для людей, которые живут возле них.

— Сейчас мы говорим о модернизации завода Энергия, куда мы сможем поставить новое, современное оборудование. Так случилось, что завод сейчас уже оказался в зоне проживания, потому что рядом Харьковский массив. Никаких выбросов у завода не будет, завод не сможет наносить вред жителям этого района, - обещает мэр. Ранее Кличко аннонсировал "модернизированные" урны в туристических местах Киеве.

— Мы будем презентовать "утопленные" баки, только сверху стоит урна. Объем бака, который находится под землей, очень большой, - уточнил Кличко. Такие баки нужно вывозить, но от них нет запаха, они выглядят "привлекательно и современно".