Кто в Николаеве придумал разместить кладбище в Широкой Балке под окнами людей?

12.02.17 08:15Сколько просмотров этой статьи147Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 10 февраля, в микрорайоне Широкая Балка в помещении средней школы №14 собрались жители микрорайона, чтобы обсудить возможность размещения кладбища возле своих домов и огородов.

Об этом на странице в Facebook сообщила депутат городского совета, член фракции "Оппозиционный блок" Лариса Веселовская.

По её словам, проблема размещения городского кладбища не теряет актуальности уже три недели, а именно с того момента, как управление архитектуры предложило проект микрорайона Богоявленский, разработанного с нарушениями Законов Украины, Государственных строительных и санитарных норм, ещё и без геодезического исследования этого участка.

"Людей волновал вопрос: кто и когда придумал хоронить людей прямо под их огородами и окнами? Говорили об одном и том же все! В подвалах уже сейчас по пояс воды! Многие подвалы засыпают песком, поскольку уровень подземных вод не уменьшается.

Возмущению людей не было предела, ведь не секрет, что Широкой Балке уделяется минимум внимания со стороны городских властей и районной администрации! Выступающие рассказывали об самых острых и наболевших проблемах : о том, что у них в микрорайоне нет аптеки, нет освещения на улице Пригородная, переулках Козацких, нет асфальта и сплошной гололёд, по которому невозможно дойти даже до детсада и школы, потому как забыли посыпать песком.

Еще интересная тема- в подъездах многоэтажек на ул. 295 Стрелковой Дивизии обрезали свет, т. к. освещение подъездов, якобы, не входит в тариф ЖКХ. Вот до этого дня входил, а теперь не входит! 612 подписей против кладбища принесли активисты микрорайона!", - написала Веселовская.

Кроме того, она поблагодарила своих коллег по депутатскому корпусу Сергея Танасова (БПП) и Олега Грипаса ("Наш край") за участие в обсуждении и поддержку позиции жителей микрорайона.

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