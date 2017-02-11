Власти заявили о намерении эвакуированных жителей Авдеевки вернуться домой

11.02.17 20:31Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что первые 23 жителя Авдеевки, которые ранее были эвакуированы из-за обострения ситуации, намерены в воскресенье вернуться в свои жилища.

"Завтра в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков", — написал Жебривский в субботу на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что украинские власти уже отремонтировали 149 домов. Также по его словам, власти помогают жителям частного сектора стройматериалами.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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