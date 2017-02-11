В Египте через 2,5 года будут курсировать трамваи украинского производства

11.02.17 19:32Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Одесский производитель ООО "Татра-Юг" через 2,5 года с момента получения подписки экспортирует в Египет 15 сочленовных трамвайных вагонов, предназначенных для Управления транспорта в Александрии. Заказчик подписал контракт с украинской компанией 6 февраля текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе производства "Татра-Юг". Новость передает "Пресса Украины".

Подписание контракта на изготовление трамвайных вагонов для Египта состоялось при участии губернатора Александрии Реда Фархата и посла Украины Геннадия Латия.

Как сообщает представитель компании "Татра-Юг", Украина обошла в тендере несколько мощных мировых производителей, среди которых: "Stadler"(Швейцария), "CRRC Corporation"(Китай) и другие. Украинскому победителю сразу предоставили заказ относительно обновления подвижного состава самой старой трамвайной системы в Африке.

"Этот проект является уникальным не только с технической стороны, но и благодаря тому, что это первый масштабный заказ среди африканских стран в украинского производителя трамвайных вагонов. Контракт с Египтом - хороший старт для "Татра-Юг" по снабжению качественной техникой страны Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил гендиректор одесской компании Анатолий Кердивар.

Следует отметить, что "Татра-Юг уже в течение 24 лет занимается складыванием трамваев. Их производят на площадях ВО "Южмаш" в Днепре. Данную продукцию используют в восьми областях Украины.

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