Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

11.02.17 18:16Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

День святого Валентина или день всех влюбленных – это международный праздник, который ждут с надеждой получить нежный и романтичный подарок даже самые брутальные представители человечества. Поэтому, каждая девушка должна подготовиться к этому празднику заранее, чтобы удивить своего любимого и зажечь в его сердце новое и свежее пламя любви.

Подарок в День святого Валентина может заставить с новой силой и нежностью трепетать даже самое закрытое сердце. Итак, что же можно подарить молодому человеку на день всех влюбленных?

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Душевные подарки

Чтобы преподнести своему любимому подарок который затронет его душу, нужно обязательно перед праздником узнать его хобби и любимые занятия.

Так, например, если юноша любит много читать – новая электронная книга будет для него отличным подарком. А если он в свободное время любит посидеть за компьютером и поиграть в электронные игры, то идеальным подарком для него будет новая версия его любимой игры.

Если ваш любимый увлекается спортом, любит играть в футбол или ходит в тренажерный зал – его может порадовать парочка новеньких гантелей или же футболка с надписью «Лучшему футболисту».

Увлечение молодого человека настольными играми раскрывает перед вами практически неограниченные возможности – шашки, шахматы, Алиас, Румикуб, Монополия, Башня, Мафия, и так далее.

Если же у вашего любимого тонкий склад души и романтичная натура, то он сможет по достоинству оценить подарок, который вы сделаете своими руками. Например, если вы умеете вязать – свяжите для него новый теплый свитер, модную шапку, перчатки. Каждый раз, надевая вещь, сделанную вашими руками, он будет вспоминать вас, думать о вас.

Практичные подарки

Приятным подарком для вашего любимого вполне может стать новая флешка с большим объемом памяти или же внешний жесткий диск. Если ваш парень/муж любит музыку, то можно подарить ему наушники или новенькие колонки.

Святой Валентин

Для автолюбителей приятным подарком может стать держатель для очков, навигатор, автоплеер, автозарядка для телефона, термос, термокружка и прочие полезные мелочи.

Памятные подарки

К таким подаркам можно отнести все сувениры и декорирующие интерьер предметы, которые будут всегда находиться на глазах и напоминать о ваших отношениях.

Например, фоторамка с совместной фотографией, держатель для фото в виде сердечка и тоже совместная фотография.

Вкусные подарки

Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А значит, вы ни за что не прогадаете, если в качестве подарка накроете для него одного целый праздничный стол.

Святой Валентин

Если вы до сих пор сомневаетесь в своих кулинарных способностях, то можете заказать блюда в каком-нибудь проверенном ресторанчике. Ну а с накрыванием стола и созданием романтической атмосферы сегодня сможет справиться любая девушка.

Следует заметить, что для того чтобы порадовать своего любимого необязательно выкладывать все свои сбережения за много лет. Помните, основным в этом деле являются внимание и забота. И не стесняйтесь проявлять свои искренние чувства в этот день. Новости по теме:

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Суббота, 11.02.2017

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