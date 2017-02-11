Госстат: в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко

Больше всего — на 14,5% подорожали овощи. На 3,9−2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло.

В январе в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко. Так, овощи подорожали на 14,5%, фрукты — на 3,9%, молоко — на 3,3%, сообщает Госстатистики.

«На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего — на 14,5% подорожали овощи. На 3,9−2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца», — говорится в сообщении.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в том числе на табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%,

Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 4,3%, в частности, одежда — на 4,4%, обувь — на 4,1%.

Цены на транспорт за месяц в Украине выросли на 2,7%.

Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что за январь значительно выросли цены на овощи. Так картофель подорожал на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн, свекла на 8%, или на 0,30 грн. Капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн, а лук — 4%, или 0,17 грн.