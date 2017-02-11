МИД направит Беларуси ноту из-за задержания Жадана

11.02.17 15:18Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

На данный момент консул Украины в Беларуси выясняет обстоятельства и причины задержания Жадана.

Министерство иностранных дел Украины направит Беларуси ноту в связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Только что говорила с представителем нашего посольства в Беларуси Валерием Жигуновым. Он подтвердил, что Сергея Жадана задержали в Минске, что он провел ночь в Ленинском райотделе милиции в Минске. Посольство только что об этом узнало, поскольку, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали этой информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением. МИД уже дало поручение, чтобы работники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы, об этом только что мне сказала заместитель министра Лана Зеркаль", - сообщила Геращенко.

По ее словам, посольство и МИД Украины уже готовят ноту по этому поводу.

"Это действительно позор и пора жестко ставить вопрос перед Минском о недопустимости действий ФСБ, которое таким позорным способом, путем формирования совместных черных списков пытается ухудшить и наши с белорусами двусторонние отношения", - подчеркнула Геращенко.

На данный момент консул Украины в Беларуси выясняет обстоятельства и причины задержания Жадана, сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

Похожие новости

27.01.17 10:00Українська делегація літає до Мінська приватними чартерами - ЗМІ

16.01.17 19:10Байден заявил, что Минск – это единственный путь для Украины быть единой

22.10.16 20:37Игорь Жданов принял участие в работе Всемирного форума спорта и культуры в рамках подготовительных мероприятий в Токио 2020

27.05.16 17:28В Минспорта заявили о провокациях со стороны российских спецслужб

05.08.14 10:20Валерия Васильева из Николаева - пятая на чемпионате Европы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 11.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:32В Египте через 2,5 года будут курсировать трамваи украинского производства

19:20Стала известна причина внезапной кончины генерала Воробьева

19:00МИД вызвал посла Беларуси из-за задержания Жадана

18:50Сборная Украины по хоккею потерпела поражение от Словении

18:26Долг украинцев за коммуналку вырос в два раза

18:16Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

18:02На Луганщине исчезла группа украинских разведчиков

17:32В Николаеве студент выиграл 60 000 гривен

17:07Штаб: В зоне АТО - сутки без потерь

16:53Можно ли отобрать "Твиттер" у Трампа?

16:38Умер начальник Национальной академии обороны Геннадий Воробьев

16:27В Днепре трое подростков до смерти забили бездомного

16:22Николаевцы возмущены пересчетом платежек за отопление, после которых, сумма доплаты выросла почти в три раза

16:16Госстат: в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко

16:03В Индии прооперируют женщину, которая весит более полутонны

15:45В женской гандбольной суперлиге николаевский «Реал» проиграл в Херсоне

15:37Сегодня в Украине Всемирный день больного

15:30Кубок Федерации: Цуренко обыграла лидера австралийской сборной

15:23В Николаев заключить брак теперь можно и в... музее

15:18МИД направит Беларуси ноту из-за задержания Жадана

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.01.17 19:301170

Вот это мы дожились и доэкономились, нам некуда людей ложить, — медперсонал просит спасти от разрухи Снигиревскую ЦРБ

28.01.17 19:451030

На «горячую линию» губернатора Савченко чаще всего обращаются по коммунальным вопросам

28.01.17 19:501410

В Беларусь не пустили украинцев с чипованными паспортами

28.01.17 20:151550

В Николаеве снизилась смертность от злокачественных опухолей

Самые читаемые

29.01.17 19:256890

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006320

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506230

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

09.02.17 16:184950

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама