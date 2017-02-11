Николай Визир претендует на должность главы администрации Заводского района

Об этом сообщает издание "Таймс" со ссылкой на собственные достоверные источники.

Ближайшим временем городской голова Александр Сенкевич должен объявить о снятии Вячеслава Карцева с должности главы администрации Заводского района, на место которого должен будет назначен Николай Визир.

Известно, что Николай Визир входит в орбиту нардепа Давиду Макарьяну. Нардеп Макарьян, в свою очередь планирует в случае досрочных парламентских выборов баллотироваться по 127 округу, основу которого составляет Заводский район.

На данный момент главой администрации Заводского района является Вячеслав Карцев который лоялен к нардепу Борису Козырю. Вероятнее всего, Козырь намерен уступить свой округ для того чтобы Макарьян прошел не по партийному списку, а как кандидат на уже подготовленном округе.

Также добавим, что Николай Визир был в числе четырёх депутатов, которые прошли в горсовет по списку Коммунистической партии Украины на выборах 2006 года и состоял в этой фракции вплоть до следующих очередных выборов осенью 2010 года.