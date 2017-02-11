Николай Визир претендует на должность главы администрации Заводского района

11.02.17 15:02Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщает издание "Таймс" со ссылкой на собственные достоверные источники.

Ближайшим временем городской голова Александр Сенкевич должен объявить о снятии Вячеслава Карцева с должности главы администрации Заводского района, на место которого должен будет назначен Николай Визир.

Известно, что Николай Визир входит в орбиту нардепа Давиду Макарьяну. Нардеп Макарьян, в свою очередь планирует в случае досрочных парламентских выборов баллотироваться по 127 округу, основу которого составляет Заводский район.

На данный момент главой администрации Заводского района является Вячеслав Карцев который лоялен к нардепу Борису Козырю. Вероятнее всего, Козырь намерен уступить свой округ для того чтобы Макарьян прошел не по партийному списку, а как кандидат на уже подготовленном округе.

Также добавим, что Николай Визир был в числе четырёх депутатов, которые прошли в горсовет по списку Коммунистической партии Украины на выборах 2006 года и состоял в этой фракции вплоть до следующих очередных выборов осенью 2010 года.

Похожие новости

09.02.17 15:37Оперативна інформація про стан проїзду автошляхами Миколаївскької області

05.02.17 15:21З Миколаєва вирушила колона з допомогою для Авдіївки

05.02.17 14:09За что могут забрать субсидию: будет новый закон и перерасчет «скидки»

01.02.17 15:27Николаевщина готова принять около тысячи беженцев из Авдеевки

01.02.17 13:48Николаевские дороги: деньги на ветер?

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 11.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:32В Египте через 2,5 года будут курсировать трамваи украинского производства

19:20Стала известна причина внезапной кончины генерала Воробьева

19:00МИД вызвал посла Беларуси из-за задержания Жадана

18:50Сборная Украины по хоккею потерпела поражение от Словении

18:26Долг украинцев за коммуналку вырос в два раза

18:16Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

18:02На Луганщине исчезла группа украинских разведчиков

17:32В Николаеве студент выиграл 60 000 гривен

17:07Штаб: В зоне АТО - сутки без потерь

16:53Можно ли отобрать "Твиттер" у Трампа?

16:38Умер начальник Национальной академии обороны Геннадий Воробьев

16:27В Днепре трое подростков до смерти забили бездомного

16:22Николаевцы возмущены пересчетом платежек за отопление, после которых, сумма доплаты выросла почти в три раза

16:16Госстат: в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко

16:03В Индии прооперируют женщину, которая весит более полутонны

15:45В женской гандбольной суперлиге николаевский «Реал» проиграл в Херсоне

15:37Сегодня в Украине Всемирный день больного

15:30Кубок Федерации: Цуренко обыграла лидера австралийской сборной

15:23В Николаев заключить брак теперь можно и в... музее

15:18МИД направит Беларуси ноту из-за задержания Жадана

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.01.17 19:301170

Вот это мы дожились и доэкономились, нам некуда людей ложить, — медперсонал просит спасти от разрухи Снигиревскую ЦРБ

28.01.17 19:451030

На «горячую линию» губернатора Савченко чаще всего обращаются по коммунальным вопросам

28.01.17 19:501410

В Беларусь не пустили украинцев с чипованными паспортами

28.01.17 20:151550

В Николаеве снизилась смертность от злокачественных опухолей

Самые читаемые

29.01.17 19:256890

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006320

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506230

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

09.02.17 16:184950

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама