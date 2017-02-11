В Николаеве выпустили спецномер газеты для городского головы

Узнав о том, что николаевский мэр недоволен работой местных СМИ, журналисты мобилизовались и решили создать издание специально для Александра Фёдоровича, пишет "Новостной Николаев"

Конечно, надо было выдержать интригу, но слова мэра глубоко запали в душу и было решено приоткрыть завесу первого выпуска! Главная страница будет такой:

Ну, а вступительное слово таким:

«Как проходит обычный день необычного мэра

Просыпаясь утром, Александр Фёдорович Сенкевич, не пьёт кофе и даже толком не завтракает! Так – разве что перекусит бутербродом с лошадиной колбасой. Он мгновенно начинает решать проблемы города. И у него в руках всё прямо горит!

Он едет по дороге, которая именно благодаря ему стала по-европейски чистой и ровной. Едет в маршрутке, поскольку теперь это самое комфортабельное, быстрое и дешёвое средство передвижения в Николаеве. По пути он видит горожан, которые сами чистят «ливневки». Издалека виднеется здание БСМП. Там практически нет больных. Травмопункт выстроен с иголочки и быстро. Всё оборудование новое и надёжное. Никаких поборов с пациентов никто не берёт. Ведь у врачей огромные зарплаты, а тарифы на коммуналку в городе – просто смех! Только в «Агентстве развития Николаева» втихую ворчат, так как мэр заставил их прочувствовать всю «прелесть» состояния людей с обычными доходами.

На главной городской площади чистота и порядок, бьёт огромный красивый фонтан. Лишние будки убраны не только здесь, но и вообще везде. На шпиле здания горсовета – кто бы мог подумать?! – герб Николаева. Бродячих собак на улицах нет вообще. Светофоры во всех положенных местах не просто установлены, но ещё и работают исправно. Мэр добирается до своего кабинета. Первым делом проверяет, как обстоят дела с закрытием центров занятости и бирж труда. Ведь они попросту потеряли свой смысл. Практически у каждого взрослого николаевца есть подходящая работа.

Затем Александр отправляется туда, где строятся новые комфортабельные дома. В них ко всему прочему правильно выстроена отопительная система. В это время ему сообщают информацию о том, что все заводы в Николаеве по-прежнему работают. Более того – появляются новые. А тем временем город строит новые корабли. Александр Фёдорович лично разбивает бутылку дорогого шампанского о борт нового судна (дешёвое пылится на складах – его никто не хочет покупать больше).

В полиции спит единственный сотрудник – дежурный. Чаще всего ему просто нечего делать. Ведь все преступники либо убежали, либо раскаялись, либо уже сидят.

Саша в очередной раз убеждается, что со всех стен в городе начисто стёрта реклама наркотиков, а новые при этом не появляются. Горожанам становится это не нужно. Лучшим наркотиком стала сама жизнь в этом ухоженном городе со своим мусороперерабатывающим предприятием. Все чиновники и заместители по указу мэра сажают новые деревья. Александр смотрит сводки погоды, чтобы узнать, сможет ли в этом году Николаев справиться с наплывом туристов. Особенно летом, когда они вместо моря, они решают приезжать и купаться в нашей чистой речке и благоустроенных пляжах.

Возвращаясь снова в кабинет, мэр листает фотографии, где он во время очередной снежной бури чётко следит за правильной работой коммунальщиков с новой современной техникой. И все вместе они не дают дорогам и тротуарам покрыться 30 сантиметрами льда. Никто теперь не вспоминает про СССР, поскольку живётся раз в 10 лучше, чем тогда! Александр Фёдорович звонит в специальную службу и узнаёт, всё ли в порядке в городскими памятниками. За ними теперь круглосуточно ведётся видеонаблюдение и больше никто не сможет самовольно осквернить или тем паче снести один из них.

Самое же приятное для мэра ждёт его ближе к вечеру. В здании собираются журналисты всех николаевских СМИ. Они пришли на традиционную каждодневную порку за то, что в своё время смели публиковать… правду».

Издание будет выходить дважды в сутки: с утра (для поднятия духа Александра Фёдоровича и настройки на рабочий лад) и вечером (чтобы он уходил с работы с чувством выполненного долга перед всеми николаевцами). Разумеется, для городского головы новые номера будут поставляться бесплатно. А вообще стоимость издания будет совсем скромной – всего 300 грн. На годовую подписку с автографом мэра – скидка 0,5%! А кто не станет покупать, тот сепаратист!

Ирина Никитина, главный редактор "Новостного Николаева"