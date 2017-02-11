Северодонецкая ТЭЦ переходит с газа на уголь

Несмотря на миллионные долги, Северодонецкая теплоэнергоцентраль не будет отключаться до конца отопительного сезона. Такую информацию со ссылкой на представителей ТЭЦ и Северодонецкого межрайгаза обнародовала пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«На заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ТЭЦ представлял заместитель директора по общим вопросам Владимир Прядка. Последний в своей речи заверил, что в течение отопительного сезона предприятие не имело никаких проблем. Сезон будет завершен спокойно, планомерно и в соответствующие сроки. Уведомление об ограничении поставки газа опроверг и присутствовавший на заседании заместитель начальника Северодонецкого межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства», — говорится в сообщении.

Представитель «Міжрайгаза» назвал цифры долга ТЭЦ за потребленный газ: в 2015 году он составил 6 млн грн, а в 2016 — всего 25 миллионов. Во время обсуждения ситуации Прялка сообщил, что уже подписан документ о том, что две электростанции в Украине будут переведены на уголь, в том числе и Северодонецкая ТЭЦ.

Северодонецкая теплоэлектроцентраль в свое время строилась для обеспечения химического гиганта «Азот» электроэнергией и паром для технологических нужд предприятия, а также для отопления жилых домов в Северодонецке. Сегодня она работает только как производитель теплоносителя для отопления жилья около 600 многоквартирных домов. ТЭЦ находится в процессе приватизации и выведена из оперативного подчинения Минэнергоугля.