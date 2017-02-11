«Проблемы решаем вместе» - социальная защита демобилизованных участников АТО

9 февраля в помещении Заводского районного центра занятости в рамках проведения Дня участника АТО состоялось информационное мероприятие «Проблемы решаем вместе».

Во встрече с 22 демобилизованными участниками антитеррористической операции приняли участие представители управления социальных выплат и компенсаций Заводского района, начальники отделов Полина Довгань и Марьяна Радионова, начальник отдела по делам молодежи, культуры, семьи и спорта администрации Заводского района Светлана Волкул, заместитель начальника управления Пенсионного фонда Украины в Заводском районе г. Николаева Инна Спивак, начальник отдела Первого Николаевского местного центра бесплатной вторичной правовой помощи Виктория Царева и заведующая семейной амбулатории №1 Светлана Подручная.

Директор районного центра занятости Наталья Рябова проинформировала присутствующих о новейших сервисах службы занятости и о внесении изменений в Закон Украины «О занятости населения», в соответствии с которыми улучшена социальная защита демобилизованных участников АТО: «Реализация положений Закона будет способствовать трудоустройству участников АТО, поскольку в соответствии со статьей 26 Закона работодателю, который трудоустраивает на новое рабочее место по направлению центра занятости указанных лиц сроком не менее чем на 2 года, ежемесячно компенсируются фактические расходы в размере единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Приглашенные осветили такие актуальные вопросы, как выделение земли, получение материальной помощи, оформление льгот и субсидий, социальные гарантии, медицинское обеспечение и реабилитация, получение путевки на лечение и отдых, бесплатной вторичной правовой помощи и другие.