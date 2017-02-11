Как в Украине построить качественные дороги — мнения экспертов

Отраслевые специалисты и финансисты рассказали, как решить дорожную проблему.

Автодорога, проходящая по улице Елены Телиги в Киеве — это одна из самых неприятных для водителей транспортных артерий города. На этой улице, как и на тысячах подобных по всей стране, Укравтодор ведет постоянную войну под названием «Ямочный ремонт». Это когда весной ямы засыпают, а потом они в мороз и оттепель появляются снова.

В этом году Укравтодор должен получить почти 30 млрд грн, которые использует на обслуживание долга, текущий ремонт дорог и строительство новых.

Это рекордная сумма бюджета Укравтодора за последние годы. В прошлом году было отремонтировано почти 950 км дорог, это в три раза больше чем в 2015 году, но при этом почти в два раза ниже 2012 года, когда экономика страны была более стабильной.

Но проблема не только в этом. Например, в прошлом году при почти в два раза меньшем бюджете Укравтодора чем сейчас, ведомство имело трудности с освоением денег на строительство и ремонт дорог. Как разорвать этот заколдованный круг и, главное, кто это должен делать.