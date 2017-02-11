Блондинка из Дании убила более 100 боевиков ИГ

11.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Студентка из Дании Джоанна Палани убила более 100 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Ради участия в борьбе с исламистскими радикалами 22-летняя девушка, которую СМИ прозвали «сексапильная блондинка», бросила учебу в университете. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Как говорится в публикации, за голову девушки террористы предлагают один миллион долларов.

Сообщается, что впервые девушка отправилась в Сирию в 2011 году, чтобы воевать в составе курдского ополчения против правительственной сирийской армии.

Однако во время нападения террористов на город Кобани Палани вступила в борьбу с боевиками ИГ. Правоохранительные органы Дании арестовали девушку, как только она вернулась домой. В тюрьме Палани провела несколько недель.

В сообщении также говорится, что девушка смогла восстановиться в университете, однако отправиться на фронт еще раз не сможет. В настоящий момент Джоанна Палани находится на свободе и проживает в Дании.

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