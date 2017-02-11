Житель Николаевской области, находящийся в розыске, участвует в блокаде Донбасса

В числе 28 человек, которые 6 февраля противозаконно блокировали автодорогу «Бахмут – Константиновка», был житель Николаевской области, который находился в розыске за нанесение легких телесных повреждений.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Кроме того, в блокировании дороги участвовали житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины.

«Мы проверили "добропорядочных граждан", которые 6 февраля 2017 осуществляли противозаконное блокирование автодороги "Бахмут-Константиновка". Из 28 человек: житель Николаевской области, который находился в розыске по ст. 125 УК Украины; житель Соледара, который ранее привлекался к уголовной ответственности и еще двое ранее судимых граждан Украины.

Также участвовали в противоправных действиях двое граждан Грузии и один гражданин Канады, который ничего не смог объяснить ни что он здесь делает, ни "за что стоит".

Кстати, география проживания этих граждан, "регулировщиков с дрынами и в балаклавах" - Ивано-Франковская, Крым, Запорожье, Харьковщина, Грузия, Канада и Россия. "Достойные" выступают, как говорится, за любой кипиш, кроме голодовки.

И не могу не согласиться с народным депутатом, бывшим командиром "Айдара" Сергей Мельничук: "Людей, которые действительно принимали участие в боевых действиях, сейчас на блокаде нет. Это люди, которые находились в тылу и занимались противоправными действиями во время АТО - они занимались мародерством ".», - написал Аброськин.

Отметим, что статья 125 Конституции Украины называется «Умышленное легкое телесное повреждение» и состоит из двух положений:

1. Умышленное легкое телесное повреждение - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными роботами на срок до двухсот часов, или исправимыми роботами на срок до одного года.

2. Умышленное легкое телесное повреждение, которое послужило причиной кратковременный разлада здоровья или незначительную потерю трудоспособности, - наказывается общественными роботами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправимыми роботами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до двух лет.

Напомним, что в недавнее время широкое обсуждение в социальных сетях вызвало то, что донецкая полиция применила силу, чтобы освободить дорогу от участников блокады и пропустить автобусы. Участники блокады говорили, что в автобусах находятся «титушки», а полиция утверждала, что в автобусах были рабочие.