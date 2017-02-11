«Своих не бросают»: под Авдеевкой разлагаются тела погибших боевиков

Тела боевиков, которые погибли в боях в районе Авдеевcкой промзоны, продолжают лежать на земле – никто их не забирает и не хоронит. Хотя рядом находится патруль ОБСЕ, который мог бы обеспечить безопасность при транспортировке.

На такое наплевательское отношение к погибшим защитникам «русского мира» самопровозглашенного главы «ДНР» Александра Захарченко пожаловался опальный лидер бандформирования «Восток» Александр Ходаковский, новость сообщает «Пресса Украины».

Ходаковский опубликовал фотографию с бывших позиций «ДНР», где не так давно громыхали интенсивные бои. Говорит, что там до сих пор лежат тела погибших боевиков, которые никто не хочет забирать.

«Конечно, фото на телефон не передает панорамы, но можете поверить, что в метрах восьмиста от того места, с которого я снимал этот зимний пейзаж - противник. Он там, в прореженной боями лесополосе, которую не видно из-за дороги, выхваченной дохленьким объективом камеры переговорного устройства крупным планом, проигнорировавшей то место, куда был направлен мой взгляд. Я силился разглядеть два тела, которые до сих пор лежат, забытые республикой, неподалеку от окопов теперь уже противника, не преданные земле и не отпетые, но не смог», - описал свои чувства Ходаковский.

Он считает, что за это ответственен сам Захарченко, ведь именно в его силах организовать транспортировку тех погибших. «Глава ДНР» приезжает сниматься на камеру на передовые позиции, которые строили «ополченцы» из подконтрольного Ходаковскому «Востока».

Поэтому опальному главарю бандформирования обидно из-за того, что Захарченко оставил их тела разлагаться и не отдал им последнюю честь как «защитникам государства» – быть достойно погребенными. Ходаковский обратился к приближенным Захарченко.

«Прошу вас, донесите до Захарченко, если он не знает, что люди, погибшие в бою за республику, до сих пор лежат, брошенные и забытые, на участке местности, который находится ровно в двух километрах от места, где предпочитают торчать машины ОБСЕ. Нет никакой проблемы напрячь усилия, и забрать наших ребят с их последнего рубежа - просто будьте людьми и имейте хотя бы немного совести», - призвал главарь «Востока».

К слову, ему известны и причины, почему тела боевиков до сих пор не забрали. Все дело в статистике о 200-х, которую в «ДНР» не разглашают.