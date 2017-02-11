Дорогу сделали из солнечных панелей

11.02.17 08:25Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

В американском штате Джорджия запустили первую дорогу из солнечных панелей. Имеет площадь 538 м. кв. и сделана на бывшей асфальтовой трассе.

"Дорога выбрана как естественная лаборатория для тестирования "зеленых" технологий. Вдоль трассы есть станции зарядки электромобилей, которые питаются энергией солнца.

Рядом - пункты контроля давления в шинах - неправильное давление снижает эффективность автомобиля и увеличивает выбросы в атмосферу. Этот участок дороги будет производить 7 тыс. кВт-ч энергии в год", - сообщает "Экспресс".

У дороги - специальные дренажные канавы, заполненные растениями. Они будут собирать вредные вещества, стекающие во время дождей.

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Суббота, 11.02.2017

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