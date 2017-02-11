Украина может ввести дополнительный пенсионный налог − СМИ

11.02.17 08:19Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

По требованию МВФ в Украине может появиться дополнительный налог на взносы социального страхования.

В проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено введение в Украине дополнительного пенсионного налога в рамках пенсионной реформы, передают Украинские новости.

В документе говорится, что дополнительный налог на взносы социального страхования будет введен к уплате работодателями и будет накапливаться на персонифицированных счетах.

Налог будет использоваться в качестве промежуточного источника финансирования пенсионной реформы.

В целом пенсионная реформа должна привести к экономии не менее 3% ВВП по сравнению с 2016 годом за счет продления эффективных лет трудового стажа населения.

Согласно проекту меморандума парламент должен принять пенсионную реформу до конца апреля, а вступить в силу она должна с 2018 года.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что меморандум сотрудничества с МВФ не предусматривает повышения пенсионного возраста.

Позже в МВФ заявили, что Украина остро нуждается в пенсионной реформе и повышение пенсионного возраста является одним из ее механизмов.

В качестве одной из основных характеристик пенсионной реформы в меморандуме отмечена необходимость предусмотреть новый выбор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста, чем на данное время.

Эти варианты будут предоставлять большую степень выбора в зависимости от трудового стажа, при этом пенсионные выплаты должны стимулировать более долгую занятость и более поздний выход на пенсию.

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