В николаевском санатории «Победа» хотят создать центр реабилитации для участников АТО

Председатель областной государственной администрации Алексей Савченко провел совещание со своими заместителями и руководителями социальных служб города и области о создании на Николаевщине Центра реабилитации для участников АТО и их семей.

Совещание состоялось непосредственно на территории санатория-профилактория «Победа», который сегодня находится на балансе Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Именно это оздоровительное заведение в качестве будущего центра предложили рассмотреть сами участники АТО и волонтеры.

«Есть идея создать на его базе Южный центр реабилитации для участников АТО и их семей. Посмотрели, сделали некоторые выводы. Будем обращаться в Министерство социальной политики, чтобы его передали на баланс области. Это даст возможность сделать ремонт, приобрести оборудование, тренажеры. Деньги для этого мы найдем», - подчеркнул Алексей Савченко.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминстрации, на 1 февраля 2017 года в Николаевской области на учете в военных комиссариатах зарегистрировано 5767 участников АТО. Из них 200 раненых. 116 имеют инвалидность. Членов семей демобилизованных участников АТО - 10776, из них 2694 несовершеннолетних детей.