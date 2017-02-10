НАПК утвердило новый порядок проверки электронных деклараций

10.02.17 19:13Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщил член НАПК Руслан Рябошапка, проект документа был согласован с Министерством юстиции и секретариатом Кабмина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на заседании в пятницу, 10 февраля 2017 года, утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный рабочей группой при Кабинете министров. Об этом сообщил член НАПК Руслан Рябошапка, передает Украинская правда.

"Мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", - сказал он. По словам Рябошапки, утвержденный НАПК документ повезли на регистрацию в Минюст.

Читайте также: Порядок проверки деклараций: что плохо в проекте Минюста 12 января 2017 года Нацагентство одобрило доработанные порядки проведения контроля и полной проверки деклараций, а также мониторинга образа жизни субъектов декларирования. При этом отмечалось, что проекты доработаны с учетом замечаний Министерства юстиции, экспертов и общественности.

Спустя неделю в Минюсте заявили, что НАПК во время подготовки документов вновь проигнорировало замечания министерства. В итоге НАПК предложило министерству публично обсудить варианты выхода из сложившейся ситуации.

Читайте также: Глава НАПК ответила на обвинение Петренко в бездеятельности 25 января Кабинет министров создал рабочую группу для разработки порядка проверки электронных деклараций.

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