Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет – Розенко

10.02.17 19:00Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Вице-премьер-министр Павел Розенко опроверг возможность повышения пенсионного возраста в Украине.

Пенсионная реформа в Украине будет проведена, однако она не предусматривает повышение пенсионного возраста, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"Хочу опровергнуть любые утверждения и намеки о том, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю: повышения пенсионного возраста в Украине не будет", – отметил он.

Розенко уточнил, что рекомендация Международного валютного фонда о повышении пенсионного возраста является стандартным пунктом.

"Но мы живем не в стандартных условиях и у нас есть своя специфика, и мы будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев", – подчеркнул он.

16 января "Экономическая правда" обнародовала проект нового меморандума с МВФ, согласно которому украинское правительство должно провести пенсионную реформу до конца марта 2017 года.

В соответствии с меморандумом, пенсионный возраст должен был постепенно повышаться: для мужчин – на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017 года, для женщин – на шесть месяцев после 2021 года, до тех пор, пока пенсионный возраст мужчин и женщин не достигнет 63 лет к 2027 году.

25 января Розенко заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в Украине снят с переговоров с МВФ.

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