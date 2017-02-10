Николаевский предприниматель рассказал о коррупции в облсовете

10.02.17 18:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский предприниматель Виктор Онищенко написал обращение на имя депутата облсовета Анатолия Николенко.

Как известно из "Новости N", в обращении предприниматель указывает на беспрецедентную волокиту, которую устроила комиссия облсовета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и и использования природных ресурсов при рассмотрении вопроса о выдаче согласования на разработку Кашперовского месторождения известняка в Новоодесском районе.

В течение почти двух лет предприниматель не может получить согласования под самыми разными предлогами. Комиссия несколько раз обсуждала этот вопрос, провела даже выездное заседание, с выездом на месторождение в Новоодесский район, однако, постоянно отказывала в вынесении вопроса на сессию облсовета.

При этом никакого правового обоснования таких отказов никто не предоставляет. В одних случаях ссылаются на необходимость «дополнительного изучения» вопроса, в других говорят о том, что вопрос еще «не созрел».

В декабре 2016 комиссия отказала предпринимателю по вообще смехотворному поводу: дескать, в Новой Одессе руководители «плохо отзываются» о депутатах областного совета.

Особую роль в затягивании вопроса играет член комиссии, депутат Катрич. Именно он, по словам Онищенко, является «движущей силой» всех затяжек. Более того, в заявлении предприниматель прямо указывает на то, что Катрич делал ему предложения, которые иначе как неприкрытой коррупцией и не назовешь:

«В июне 2016 года Катрич лично заявил мне, что вопрос согласования разрешения на работу карьера возможен при введении нового участника в наше предприятие с распределением долей 50% на 50%.

Это будет гарантией для «лоббистов» моего успешного прохождения депутатских согласований и дальнейшей работы предприятия. Я отказался от таких условий, что вызвало ряд действий со стороны Катрича А. П. для блокирования вопроса открытия карьера», - написал в заявлении Виктор Онищенко.

Депутат Николенко, на основании полученного заявления, обратился к председателю Николаевского облсовета Виктории Москаленко.

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