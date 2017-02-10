Порошенко пообещал повышение пенсий

После повышения минимальной заработной платы должны увеличить пенсию.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на открытии новой поликлиники в Коломые, передает "Укринформ".

"Нам надо защитить человека труда. После того, как мы подняли минимальную заработную плату, должны вырасти единый минимальный социальный взнос и поступления в Пенсионный фонд. Это создаст возможности поднять пенсии. И это надо делать", - подчеркнул он.

Глава государства утверждает, что власть делает все, чтобы украинцы почувствовали улучшение.

С 1 января 2017-го в Украине вдвое выросла минимальная зарплата - до 3200 грн. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что в феврале-марте граждане увидят, что с увеличением минималки цены не повысят.