Николаев «Цифровой город»

10.02.17 17:00Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 10 февраля, директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко представил на рассмотрение исполкома городского совета решение «О предварительном рассмотрении проекта решения городского совета «Об утверждении городской целевой программы «Цифровой город» на 2017 — 2019 годы».

Об этом сообщает издание "Мой город" со ссылкой на пресс-службу горсовета. По словам Евгения Валерьевича, с 2015 года согласованы работы в направлении IT, однако утвержденных программ не существовало.

Поэтому цель данной программы — объединить наработки, которые уже есть, консолидировать опыт, существенно улучшить развитие информационных систем в Николаевском городском совете.

Директор КП заверил, что информация о технических и юридических аспектах всех нововведений будет предоставляться публично и общественность сможет ознакомиться с состоянием внедрения новейших технологий в жизнь города.

Программа «Цифровой город» позволит исключить дублирование функций и максимально эффективно и рационально использовать имеющиеся информационные ресурсы, а также те, которые только создаются.

Член исполкома Дмитрий Канарский высказал предложение по привлечению людей с ограниченными возможностями к работе в муниципальном Call-центре, создание которого является одной из задач, указанных в Программе.

Евгений Богаченко отметил, что это возможно, ведь при создании Call-центра будет использоваться технология IP-телефонии и использования удаленных рабочих мест не противоречит «архитектуре».

Исполком поддержал проект решения и вынес его на рассмотрение городского совета.

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