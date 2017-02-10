27.01.17 18:151730
Привычки, от которых нужно избавиться немедленно!
|10.02.17 16:55
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Привычка – это серьезная вещь, особенно, если хочешь от нее избавиться. Представляем вашему вниманию привычки, от которых стоит избавиться как можно быстрее.
Привычка – это серьезная вещь, особенно, если хочешь от нее избавиться. Представляем вашему вниманию привычки, от которых стоит избавиться как можно быстрее.
• Перестаньте обвинять других в своих ошибках
• Перестаньте сплетничать о своих друзьях
• Забудьте о гордости и просите о помощи
• Перестаньте завидовать более успешным коллегам и друзьям
• Перестаньте стараться понравиться всем
• Не ищете недостатки в своей внешности и фигуре
• Избавьтесь от привычки спать до полудня
• Перестаньте соглашаться с фактами, с которыми вы не согласны
• Перестаньте проводить время с неприятными вам людьми
• Перестаньте настраиваться на неудачу
• Избавьтесь от привычки давать невыполнимые обещания
• Не сравнивайте себя с другими
Развивайте себя, делайте себя лучше, и успех придет незамедлительно.