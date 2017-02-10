Привычки, от которых нужно избавиться немедленно!

Привычка – это серьезная вещь, особенно, если хочешь от нее избавиться. Представляем вашему вниманию привычки, от которых стоит избавиться как можно быстрее.

• Перестаньте обвинять других в своих ошибках

• Перестаньте сплетничать о своих друзьях

• Забудьте о гордости и просите о помощи

• Перестаньте завидовать более успешным коллегам и друзьям

• Перестаньте стараться понравиться всем

• Не ищете недостатки в своей внешности и фигуре

• Избавьтесь от привычки спать до полудня

• Перестаньте соглашаться с фактами, с которыми вы не согласны

• Перестаньте проводить время с неприятными вам людьми

• Перестаньте настраиваться на неудачу

• Избавьтесь от привычки давать невыполнимые обещания

• Не сравнивайте себя с другими

Развивайте себя, делайте себя лучше, и успех придет незамедлительно.