На Миколаївщині відкриється Центр реабілітації для учасників АТО та їхніх сімей

Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко провів нараду зі своїми заступниками і керівниками соціальних служб міста та області щодо створення на Миколаївщині Центру реабілітації для учасників АТО та їхніх сімей.

Нарада відбулася безпосередньо на території санаторію-профілакторію «Перемога», який сьогодні знаходиться на балансі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Саме цей заклад оздоровлення в якості майбутнього Центру запропонували розглянути самі учасники АТО та волонтери.

«До нас звернулися громадські організації, ветерани, волонтери, які запропонували санаторій «Перемога», - сказав Олексій Савченко. – У мене з’явилася ідея створити на його базі Південний центр реабілітації для учасників АТО та їхніх сімей. Подивилися, зробили деякі висновки. Будемо звертатися до Міністерства соціальної політики, щоб його передали на баланс області. Це дасть можливість зробити ремонт, придбати обладнання, тренажери. Гроші для цього ми знайдемо», - підкреслив голова ОДА.

Для довідки:

Станом на 1 лютого 2017 року в Миколаївській області на обліку у військових комісаріатах зареєстровано 5767 учасників АТО. З них 200 поранених. 116 мають інвалідність. Приблизна кількість членів сімей демобілізованих учасників АТО – 10776, з них 2694 неповнолітніх дітей.