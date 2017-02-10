В Николаеве пройдет конкурс на определение перевозчиков автобусных маршрутов общего пользования Сегодня, 10 февраля, исполком горсовета принял решение провести конкурс по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования № 41 и № 83. Представляя проект соответствующего решения исполкома горсовета, заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Павел Котельников сказал: Принятие этого решения даст возможность провести конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования № 41 и № 83. Маршрут № 83 – важный, он объединяет микрорайон «Намыв» и Корабельный район нашего города. Маршрут № 41 даст возможность улучшить пассажирские перевозки в микрорайоне «Широкая Балка». Эти маршруты имеют большое социальное значение для города Николаева. По словам Павла Котельникова, на данный момент есть предприятия, желающие обслуживать эти маршруты. Сейчас они работают по временному договору. Пресс-служба Николаевского горсовета Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама