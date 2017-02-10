Николаев испытывает жесткий дефицит социального жилья

10.02.17 13:52Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

На данный момент на квартирном учете только в общей очереди находится более 6100 николаевских семей.

По законодательству они имеют право получить жилье. Однако из-за жесткого дефицита жилья, которым располагает городская власть, всех и сразу обеспечить квадратными метрами нет возможности. Об этом говорили в пятницу, 10 февраля, во время заседания исполкома горсовета.

«За прошедшие годы у нас не появилось много нового жилья, не было построено коммунальное жилье, которое можно было бы предоставлять в собственность. Кроме того, в коммунальную собственность было взято мало жилья. Поэтому очередь только увеличивается», - пояснил мэр Александр Сенкевич.

Начальник отдела учета и распределения жилья Юлия Вихрова рассказала о том, сколько людей в Николаеве сейчас стоит в очереди на получение жилья: «На квартирном учете в общей очереди находится 6174 семьи и одиноких людей. В первоочередные списки включено 2226 семей, в списке на получение внеочередного жилья находятся 408 семей, из которых 346 многодетных.

В списках также есть 331 семья, где есть матери-одиночки, участников боевых действий в зоне АТО - 134 семьи, воинов-интернационалистов - 160 семей, участников боевых действий Второй мировой войны - 14, инвалидов Второй мировой войны - 6, инвалидов-участников АТО - 5, инвалидов-воинов-интернационалистов - 13».

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Пятница, 10.02.2017

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