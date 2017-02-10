День Святого Валентина: что нельзя дарить любимым 14 февраля (День влюбленных)

Приближается праздник, который отмечают все влюбленные, - День Святого Валентина. Сегодня каждый из нас задумывается: что же подарить второй половине.

На этот счет существует множество примет, согласно которым нельзя дарить возлюбленным те или иные предметы.

В этот день не стоит дарить носки и гели для душа, так как это может выглядеть несколько банально. Однако же лучше избегать совсем непрактичных подарков. Например, едва ли кто-то обрадуется статуэтке, рамке для фотографий и прочих безделушек.

Также в День Святого Валентина лучше не дарить нижнее белье, но и стоит избегать дорогих подарков, в которых вы совсем не разбираетесь: инструментов, электроники, спортивных аксессуаров.

Подарок на 14 февраля будет выглядеть банальным, если вы подарите мягкие игрушки и подушки с вашими фотографиями.

Женщины по своей природе более романтичные натуры, поэтому преподнесите даме менее прагматичный подарок. Если женщина не читает взахлеб, то книгу лучше не дарить.

Ни в коем случае нельзя дарить кухонную утварь, бытовые предметы и электронику. Исключениями могут быть чашка с романтической надписью или современная плойка.

Даже если вы подготовили скромный подарок или просто вручаете своей даме конфеты, они должны быть красиво упакованы.

Предлагаем вам список тех подарков, которые лучше не дарить на День Святого Валентина.

Острые предметы (ножи, вилки)

На острых предметах сосредотачивается негативная энергия.

Часы

Если вы подарите любимому человеку часы, то вскоре можете поссориться и разойтись.

Комнатные тапочки

Пушистые тапки могут спровоцировать болезнь.

4. Полотенца

В старину полотенца дарили тем, кто провожал умершего в последний путь.

Украшения из жемчуга

Жемчуг символизирует слезы безутешных вдов и сирот.

Зеркало

Считается, что зеркало служит тоннелем для перехода души из потустороннего мира в наш. Человек, принявший в подарок такой предмет, может столкнуться с неприятностями.

7. Гвоздики

Традиционно гвоздики несут на похороны и кладут в гроб.

Алкоголь

Подаренное спиртное отнимает у человека здоровье.

Трусы

Трусы нельзя дарит мужчинам, такой подарок может спровоцировать измену с его стороны.

Шарф

Подарить шарф - к скорой разлуке с любимым человеком.

11.Совместные фотографии

Такой подарок может привести к расставанию.

Книги

Если вы и ваша половинка не женаты, то нельзя дарить друг друг книги, особенно со стихами. В противном случае свадьбы может никогда и не быть.

Фигурки птиц

Птицы сулят неприятности.

13. Изделия из стекла

Они предсказывают паре расставание.