Россия одобрила встречу в "нормандском формате"

10.02.17 13:22Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Переговоры на саммите G20 проведут главы МИД стран "нормандской четверки".

Россия дала принципиальное согласие на проведение по инициативе Франции и Германии встречи "Нормандского формата" на уровне глав МИД в Бонне во время саммита G20 17 февраля. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на посла РФ во Франции Александра Орлова.

"Со стороны французов и немцев поступило предложение о проведении очередной встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" на полях предстоящей конференции "Группы двадцати" в Бонне", – сказал он.

"Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений Минских договоренностей", – отметил посол.

По словам посла, Франция выступает за то, чтобы "во-первых, остановить нынешнюю вспышку военных действий, а во-вторых, подтолкнуть стороны к выполнению Минских договоренностей".

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