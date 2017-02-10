Россия одобрила встречу в "нормандском формате"

Переговоры на саммите G20 проведут главы МИД стран "нормандской четверки".

Россия дала принципиальное согласие на проведение по инициативе Франции и Германии встречи "Нормандского формата" на уровне глав МИД в Бонне во время саммита G20 17 февраля. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на посла РФ во Франции Александра Орлова.

"Со стороны французов и немцев поступило предложение о проведении очередной встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" на полях предстоящей конференции "Группы двадцати" в Бонне", – сказал он.

"Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений Минских договоренностей", – отметил посол.

По словам посла, Франция выступает за то, чтобы "во-первых, остановить нынешнюю вспышку военных действий, а во-вторых, подтолкнуть стороны к выполнению Минских договоренностей".