В восьми областях Украины на дорогах сохраняется критическая ситуация

10.02.17 12:27Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В некоторых регионах ограничено движение транспорта.

В Украине критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях и еще в шести областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в пятницу, 10 февраля.

Так, критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях страны: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Херсонской.

Также в некоторых регионах ограничено движение транспорта – с 12.00 до 16.00 сегодня будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах Прикарпатья.

По данным полиции, за прошедшие сутки на дорогах Украины погибли два человека, травмированы 53.

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Пятница, 10.02.2017

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