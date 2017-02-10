В Николаеве митинги в центре города - разрешены

10.02.17 12:00Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

На сегодняшнем заседании члены исполнительного комитета Николаевского городского совета признали утратившим действие решение исполкома от 25 марта 2014 года № 244 «Об определении перечня мест для проведения мирных собраний граждан в г. Николаеве».

Как отметила начальник отдела общественных связей Николаевского совета Наталья Ухмановская, решение, о котором идёт, было принято в выполнение постановления Николаевского окружного административного суда.

  • Два года этим решением никто не пользуется. Более того — есть письмо от уполномоченного Верховной Рады по вопросам прав человека, что такое решение должно быть отменено, - сказала начальник отдела и попросила поддержать его отмену.

То, что этим решением уже давно никто не пользуется, подтвердил и мэр Николаева Александр Сенкевич. Яркое тому доказательство — собрания представителей религиозных общин в воскресные дни на центральной площади города.

Добавим, что весна 2014 года ознаменовалась накалом политических страстей в Николаеве, следствием которой стала череда судебных рассмотрений по искам горисполкома о запрете акций политических сил и ограничением мест, где они могли бы собираться. Городская власть мотивировала такую необходимость тем, что митинги и акции протеста, проходящие в одно и то же время, хоть и отдельно друг от друга, но на одной большой площади, может привести к столкновениям между представителями «разнополярных политических взглядов».

Поначалу суд признавал право жителей Николаева проводить мирные собрания там, где они посчитают нужным, поскольку эта норма заложена в Конституции Украины и является неотъемлемым правам граждан. Несмотря на это, исполком был вынужден принять решение, которым фактически ограничивалось право граждан на мирные собрания, а значит — шло в нарушение Конституции Украины и международных конвенций.

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