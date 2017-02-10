В Николаеве закроют вечернюю школу

10.02.17 11:17Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

На сегодняшнее заседание исполкома Николаевского горсовета был вынесен проект решения о ликвидации вечерней общеобразовательной школы №5.

Как сообщает "Новостной Николаев", начальник управления образования Анна Деркач сообщила, что на данный момент в городе функционируют две вечерние школы — первая в Корабельном районе и пятая в Ингульском, о которой идёт речь. Кроме того, существует школа с заочной формой обучения, находящаяся в Заводском районе.

На базе этих учебных заведений получают базовое, полное среднее образование, в том числе и путём экстерна, 976 учащихся. Наименьшее количество учащихся — как раз таки в пятой вечерней школе — 149, из которых 46 — выпускники 12-го класса. То есть, на конец учебного года там остаётся 103 ученика, которые могут быть беспроблемно зачислены в первую вечернюю или в городскую заочную школу, исходя из их пожеланий.

Что касается педагогического коллектива, то в школе насчитывается 12 работников, двое которых находятся в отпуске по уходу за ребёнком, один мобилизирован, ещё трое учителей работают по совместительству. Вопрос трудоустройства как педагогических работников, так и технического персонала будет решено позитивно, заверила Анна Деркач.

  • Учитывая процесс оптимизации учебных заведений, рациональное и экономное использование бюджетных средств, считаем целесообразным ликвидацию этого учебного заведения, - сказала начальник управления. - Педагогический коллектив готов морально и психологически, потому что мы уже с ними полтора года работаем в этом направлении.

Необходимость принятия такого решения докладчица мотивировала ещё и тем, что в законопроекте об образовании такого типа учебного заведения, как вечерняя школа, нет вообще.

Начальник управления просила поддержать проект решения о закрытии вечерней школы №5 и в итоге он был поддержан.

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