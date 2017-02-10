Полезные и сытные перекусы?

10.02.17 11:12Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Представляем вам список продуктов, которые насытят ваш организм и сохранят энергию на весь день. При этом каждый из продуктов является очень полезным.

• Яблоко: содержит огромное число витаминов и минералов, к тому же яблоко очень низкокалорийное.

• Банан: прекрасный источник калия, который способствует регулировке сердечной деятельности.

• Болгарский перец: богат антиоксидантами и витаминами А и С.

• Черный шоколад: является прекрасной альтернативой высококалорийных десертов.

• Морковь: является прекрасным источником клетчатки, которая помогает бороться с чувством голода.

• Зеленые смузи: наполнены огромным количеством витаминов, отличная зарядка энергией на весь день.

• Черника: отличный способ улучшить работу мозга.

• Авокадо: поможет снизить уровень холестерина.

• Сухофрукты: прекрасный способ перекусить, но имейте в виду, что они очень калорийны.

• Легкий салат: насытит ваш организм не только минералами и витаминами, но и зарядит энергией и утолит чувство голода.

Питайтесь правильно и всегда будьте в форме.

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