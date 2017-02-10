Удаленная работа повышает продуктивность

Так считают работодатели.

Популярный портал по трудоустройству FlexJobs опубликовал ежегодный топ-100 работодателей для удаленной работы, пишет сайт rabota.ua.

Свежий рейтинг наглядно демонстрирует, что большинство компаний нанимают удаленных сотрудников, руководствуясь своей бизнес-стратегией, а не в попытке угодить персоналу.

Верхушку рейтинга в 2017 году заняли Dell, Intuit, Hilton, Cigna, FlexProfessionals, IT Pros, ADP иCactus Communications.

В рейтинге также приведены интервью с руководителями компаний из списка. Среди главных причин найма удаленных сотрудников работодатели называют экономическую эффективность, производительность, кадровое разнообразие и удержание ценных сотрудников.

Предлагая персоналу гибкий график или возможность работать из дома, работодатели привлекают многообещающих молодых кандидатов, которые ценят мобильность, и одновременно могут удержать в коллективе опытных сотрудников, которые хотели бы проводить больше времени с семьей.

По мнению CEO компании IT Pros, штат удаленных сотрудников помогает работодателю сосредоточиться на прибыльности, росте и устойчивом развитии бизнеса, вместо обустройства офиса, аренды парковок и соблюдения дресс-кодов.

По данным портала FlexJobs, с 2015 по 2016 год число вакансий для удаленных сотрудников выросло на 11%, а за прошедшие два года – на 52%.